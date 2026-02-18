Pasqua 2026 vacanze scolastiche | date regione per regione

La regione Lombardia ha annunciato le date delle vacanze di Pasqua 2026, dopo aver concluso le festività di Carnevale. Molte famiglie si preparano a organizzare i viaggi o le visite ai parenti durante questa pausa. Le scuole di tutta la regione chiuderanno dal 29 marzo al 4 aprile, offrendo alle famiglie una settimana di relax e tempo in famiglia.

Archiviato il capitolo delle vacanze di Carnevale, per tante famiglie e per chi ha figli a scuola si apre l’attesa di un altro momento chiave del calendario: la pausa che apre le porte alla Pasqua. Le vacanze pasquali sono spesso il primo vero assaggio di primavera, complici giornate più lunghe e temperature più miti. Ed è proprio per questo che diventano l’occasione ideale per pianificare piccoli viaggi, visite ai nonni o qualche giorno di relax lontano dalla routine quotidiana. Per chi lavora, invece, sono spesso giornate da incastrare tra ferie e smart working. Ma quando chiudono le scuole nel 2026? Ecco tutte le date regione per regione. 🔗 Leggi su Dilei.it

