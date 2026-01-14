Roma nasce ‘Zona 30’ | limite 30 km orari in Ztl centro storico

A partire dal 15 gennaio 2026, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 km/h nelle zone a traffico limitato. La misura mira a ridurre l’inquinamento e migliorare la sicurezza stradale nel cuore della città, interessando le aree più sensibili e frequentate. Questo intervento si inserisce nel quadro delle politiche di tutela ambientale e di mobilità sostenibile adottate dall’amministrazione comunale.

