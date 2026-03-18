Parla il Pm Giuseppe Bianco | Molti colleghi votano Sì ma non lo dicono per paura di ritorsioni

A pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia, il pubblico ministero Giuseppe Bianco dichiara che molti colleghi sono favorevoli al Sì, ma non esprimono pubblicamente la loro posizione a causa della paura di ritorsioni. Bianco ha rivelato che questa situazione crea una discrepanza tra le opinioni espresse e quelle nascoste tra i magistrati. La discussione si fa più intensa mentre si avvicina la consultazione.

A pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia, si infoltisce la schiera dei magistrati per il Sì, che prendendo le distanze dalla posizione ufficiale di Anm, promotrice di un comitato per il No, si stanno spendendo per spiegare ai cittadini le ragioni per cui un cambiamento non è più rinviabile. Tra i magistrati per il Sì, anche il dottor Giuseppe Bianco, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma. Dottore, lei ha scelto di sostenere apertamente la riforma della giustizia. Quali sono le ragioni di questa sua decisione? La mia scelta nasce dalla consapevolezza del fatto che l’autogoverno della magistratura vada profondamente rinnovato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Parla il Pm Giuseppe Bianco: “Molti colleghi votano Sì, ma non lo dicono per paura di ritorsioni” Articoli correlati "I giudici condizionati dai pm. La riforma eviterà gli errori, ma molti hanno paura di dirlo"Giuseppe Capoccia, procuratore capo di Lecce, attende la riforma sulla separazione delle carriere "da anni. Referendum, perché molti Popolari votano Sì. L’opinione di MerloNel rigoroso rispetto del pluralismo politico ed elettorale ormai consolidato da tempo, non possiamo non rilevare che anche e soprattutto nel mondo...