Un procuratore capo di Lecce ha dichiarato di attendere da tempo una riforma sulla separazione delle carriere. Secondo alcune fonti, i giudici sono influenzati dai pubblici ministeri nei procedimenti giudiziari. La discussione sulla riforma riguarda anche il rischio di errori e le paure di chi teme di esprimere opinioni. La questione rimane aperta e al centro di numerosi dibattiti.

Giuseppe Capoccia, procuratore capo di Lecce, attende la riforma sulla separazione delle carriere "da anni. Mi è sembrato intellettualmente onesto dichiarare di essere a favore". Crede ci siano magistrati come lei che invece non lo dicono? "Molti colleghi sono favorevoli ma per prudenza preferiscono tenersi fuori dalla contrapposizione per evitare possibili problemi in futuro, il che la dice lunga sul clima pesante intorno a questa campagna". L'Anm ha avuto un ruolo nel creare questo clima? "Credo sia stato determinato dalla scelta dell'Anm di schierarsi. Quando la tua associazione prende posizione in una competizione così polarizzante, un disagio per chi la pensa diversamente si pone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "I giudici condizionati dai pm. La riforma eviterà gli errori, ma molti hanno paura di dirlo"

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I giudici condizionati dai pm. La riforma eviterà gli errori, ma molti hanno paura di dirloIl procuratore di Lecce, Giuseppe Capoccia, per le carriere separate. C'è un clima pesante determinato dall'Anm ... msn.com

«I giudici condizionati dai pm. La riforma eviterà gli errori, ma molti hanno paura di dirlo». Giuseppe #Capoccia, procuratore capo di Lecce, su @ilgiornale: la separazione delle carriere è necessaria per garantire maggiore equilibrio nel sistema giudiziario. #Sì x.com

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