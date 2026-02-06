Preghiera tradizione e comunità | le celebrazioni alla Parrocchia di San Corrado

Alla Parrocchia di San Corrado di Piacenza sono in corso le celebrazioni per le Solennità del santo. Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, la comunità si riunisce per il triduo di preparazione, con la partecipazione dei Netini. Le preghiere si alternano alle tradizioni, e tanta gente si stringe intorno alla chiesa per onorare il santo patrono.

Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio alla Parrocchia di San Corrado di Piacenza appuntamento con le Solennità di San Corrado: Triduo di preparazione con la partecipazione dei Netini.Il programmaGiovedì 19 febbraio- ore 18: Santa Messa;- ore 21: Adorazione Eucaristica con Rinnovamento dello.

Ieri, nel Villaggio dell’Incontro di San Siro, circa cento cittadini hanno partecipato a un evento di preghiera condivisa e musica, promosso per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse comunità del quartiere.

Siracusa. Fede e tradizione nella città aretusea: Preghiera, pellegrinaggi e la luce della CandeloraSiracusa si prepara a vivere alcuni momenti di grande intensità spirituale che uniranno storia, tradizione e fede popolare. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, la ... libertasicilia.it

Uno solo è il corpo: la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2026La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, avrà come tema: Uno solo è il corpo e uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati ... interris.it

Festeggiamenti in onore di SAN CORRADO CONFALONIERI Protettore della Città di Avola Dal 15 al 22 febbraio 2026 (A presto disponibili i pieghevoli con il programma, nelle Parrocchie ed Esercizi Commerciali) facebook