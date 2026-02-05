La protesta dei residenti di Piazza Matteotti si fa sentire con i cassonetti pieni di vetro, plastica e indifferenziato. Accanto ai contenitori, cumuli di cartoni si accumulano sul marciapiede, a pochi metri dall’ingresso di un palazzo e nel cuore della piazza, uno dei principali accessi al centro storico. La situazione crea disagio e preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi immediati.

Cassonetti per vetro, plastica, indifferenziato ma anche cartoni in grande quantità accatastati sul marciapiede, a pochi metri dall’ingresso di un palazzo e nel bel mezzo di piazza Giacomo Matteotti, uno dei principali punti di accesso al centro storico. Non sono settimane facili infatti per avventori, turisti e soprattutto residenti della zona alle prese con una costante presenza di rifiuti giorno e notte anche sul marciapiede appunto, dove, a rigor di logica dovrebbero passare le persone, i passeggini, le carrozzine. Già da tempo sono state inoltrate a 6 Toscana lamentele e segnalazioni a riguardo, che però non hanno migliorato molto la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Matteotti. La protesta dei residenti

Approfondimenti su Piazza Matteotti

La recente eliminazione di numerosi alberi lungo il fiume Idice a San Lazzaro ha scatenato la protesta dei residenti di via del Fiume, preoccupati per la sicurezza e l’ambiente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piazza Matteotti

Argomenti discussi: Piazza Matteotti. La protesta dei residenti; Protesta di CasaPound alla Camera, Marsella: L'antifascismo è mafia; ProPal al passaggio della fiamma olimpica: Una protesta spontanea, non è giusto che Israele partecipi ai Giochi; Le opposizioni: Non c’è spazio in parlamento per i suprematisti.

Napoli, l'USB in protesta a difesa dell'autonomia dei centri socialiMercoledì 3 dicembre 2025 l'USB (Unione Sindacale di Base), riunito all'ufficio Postale a Piazza Matteotti a Napoli è confluito fuori le porte del Municipio, protesta a difesa dell'autonomia dei ... ilmattino.it

Sabato 7 febbraio a Querceta (Lu) in Piazza Matteotti appuntamento col Mercato per Hobbisti e Svuotasoffitte dell' Associazione QuercetArte APS #mercatiniartigianali #Versilia Comune di Seravezza facebook