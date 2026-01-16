Carenza di parcheggi al Policlinico Ricucci | Auto dipendenti danneggiate aggressioni e disagi

Il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Foggia, Angelo Ricucci, segnala le difficoltà causate dalla carenza di parcheggi al Policlinico, con auto danneggiate, aggressioni e disagi per utenti e operatori. Ricucci denuncia l’assenza di risposte concrete da parte della direzione, evidenziando una situazione che richiede interventi immediati per garantire sicurezza e funzionalità.

Il segretario generale Funzione Pubblica Cgil Foggia, Angelo Ricucci, “a fronte dei numerosi, reiterati e documentati solleciti rimasti sistematicamente privi di qualsiasi riscontro”, denuncia quella che ritiene rappresenti una “grave e inaccettabile inerzia della direzione” rispetto alle criticità legate alla viabilità interna del Policlinico, vale a dire alla mancanza di parcheggi adeguati e alla complessiva disorganizzazione del personale. Per il segretario “la carenza di parcheggi costringe il personale a lunghe ricerche di posti auto, soste in aree non autorizzate o improvvisate, con conseguenti danni alle proprie autovetture e rischi di sanzioni”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

