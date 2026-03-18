Il Pontefice riceve in udienza i partecipanti al Convegno "Oggi chi è il mio prossimo? - Today who is my neighbor?", promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità- Regione Europa e dalla Cei, nel quale verrà presentato il secondo "Rapporto europeo OMS sullo stato dell'equità nella salute" “Unacopertura sanitaria universalenon è soltanto un obiettivo tecnico da raggiungere, è prima di tutto unimperativo moraleper le società che vogliono definirsi giuste“. A dirlo èPapa Leone XIV, sottolineando come lasalutenon debba essere “unlussoper pochi” bensì “una condizione essenziale per lapace sociale” e aggiungendo che le cure devono essere accessibili ai più vulnerabili per evitare che l’ingiustizia genericonflitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV: “Salute non sia lusso per pochi, sì a copertura sanitaria universale”

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Papa: la salute non è lusso per pochiLa salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale. Così Papa Leone XIV in udienza generale in Vaticano. rainews.it

Oggi, prima dell'udienza generale del mercoledì, papa Leone XIV ha incontrato i partecipanti al convegno “Oggi chi è il mio prossimo” - facebook.com facebook

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