James Cameron vuole ancora il remake di questo cult fantascientifico | Ci sto lavorando ora

Fantastic Voyage è un classico della fantascienza che James Cameron sogna di riportare in vita da decenni, e ora sembra finalmente pronto a ripartire. James Cameron torna a parlare del remake di Fantastic Voyage (ovvero "Viaggio allucinante), il progetto, accarezzato per decenni, che sembra entrato finalmente in una fase concreta. Con un nuovo regista e una nuova sceneggiatura, il film potrebbe avviarsi alla produzione nel 2026. James Cameron e il sogno di un ritorno al Fantastic Voyage James Cameron non ha mai nascosto il suo interesse per Viaggio allucinante, progetto che lo accompagna da anni come una sorta di ossessione creativa silenziosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Dov’è stato girato Avatar: Fuoco e cenere, le location del terzo film della saga cult di James Cameron
Leggi anche: Diane Keaton: questo piccolo cult anni '80 avrà presto un remake
