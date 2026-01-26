Quote scudetto Inter ormai super favorita ma gli scommettitori credono nella rimonta Milan

Le quote sullo scudetto indicano l'Inter come favorita, dopo la convincente vittoria 6-2 contro il Pisa e gli esiti delle altre sfide. Tuttavia, alcuni scommettitori mantengono fiducia nel Milan, credendo in una possibile rimonta. Analizzare le quote e le tendenze può offrire un quadro più preciso sull'andamento del campionato e sulle possibilità di entrambe le squadre di conquistare il titolo.

Quote scudetto. Con il roboante 6-2 rifilato al Pisa e i risultati maturati sugli altri campi, per i bookmaker il campionato ha ormai preso una direzione molto chiara. Secondo gli analisti, infatti, l’Inter ha praticamente chiuso il discorso Scudetto: il tricolore nerazzurro è offerto a 1,23 su 888sport e 1,27 su Planetwin365, quote in netto calo rispetto all’1,40 della scorsa settimana. Alle spalle della squadra di Cristian Chivu, le distanze si allargano. Sale a quota 8 lo Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri, mentre viene addirittura raddoppiata la possibilità di un bis dei campioni d’Italia in carica Napoli, passata da 7,50 a 15 volte la posta.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su quote scudetto

Il Milan si presenta come un outsider nel campionato, ma con ambizioni di vertice.

Il limone che ha fatto vincere un derby al' Inter#shorts #derbydellamadonnina #calcio #inter

Ultime notizie su quote scudetto

