Ovs salta l’acquisizione di Kasanova ma la crescita continua

Ovs ha deciso di non procedere con l’acquisizione di Kasanova, lasciando perdere l’accordo che sembrava imminente. La catena di abbigliamento, però, continua a crescere: prevede di chiudere l’anno con ricavi in aumento del 7%, arrivando a circa 1,74 miliardi di euro, e con un margine operativo lordo che dovrebbe salire del 20%, tra 218 e 219 milioni di euro. La compagnia mantiene il suo ritmo di sviluppo, anche senza l’intesa con Kasanova.

La crescita sale, ma nel frattempo salta l’accordo per l’acquisizione di Kasanova. Ovs prevede di chiudere l’anno con ricavi in crescita del 7% a 1,74 miliardi e con un margine operativo lordo in rialzo del 20% tra 218 e 219 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicata una generazione di cassa in crescita del 20% tra 80 e 85 milioni di euro. Salta il deal tra Ovs e Kasanova. In una nota il gruppo ha espresso le sue previsioni per il prossimo anno. Infatti, per quanto riguarda l’esercizio in corso, il gruppo ha già ammesso che siamo in “un mercato che si presenta ancora incerto”. Ma questo, in ogni caso, non impedirà di “trarre vantaggio dagli effetti dei numerosi progetti messi in campo, relativi tanto al mondo prodotto quanto all’innovazione digitale nelle ‘operations'”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ovs ha deciso di non comprare più Kasanova.

Ovs ha chiuso il bilancio del 2025 in crescita, anche grazie all'apporto di Goldenpoint.

