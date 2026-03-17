Kasanova, catena italiana specializzata in articoli per la casa con sede ad Arcore, viene acquisita al 100% da Pamaf, holding di Napoli guidata da Antonio Bernardo. La società ha presentato un'offerta vincolante per il controllo totale del gruppo, che attraversava una crisi. Con questa operazione, si prevede un piano di rilancio e l'apertura di nuovi negozi.

Si sblocca la crisi di Kasanova: la storica catena italiana con sede centrale ad Arcore, specializzata in articoli per la casa, passa sotto il controllo della holding Pamaf di Napoli, fondata e guidata da Antonio Bernardo, che ha presentato un’ offerta vincolante per acquisire il 100% del gruppo. Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’operazione, ritenendola “seria, solida e pienamente idonea” a garantire una rapida soluzione alla crisi d’impresa. Il piano per Kasanova fra rilancio, modernizzazione e nuove aperture. L’operazione rappresenta il punto di svolta per il gruppo lombardo, dopo il naufragio dell’ipotesi salvataggio per mano di Ovs. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Kasanova salvata da Pamaf, acquisizione al 100% e piano di rilancio con nuovi negozi

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