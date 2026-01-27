Palio dei Rioni ecco il bando per la realizzazione del drappo

Il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026 è stato pubblicato. La Commissione ha stabilito che il bozzetto dovrà includere riferimenti a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. Questo progetto rappresenta un momento importante per la tradizione locale e il rispetto della storia del santo. Le proposte devono rispettare le indicazioni e i criteri stabiliti nel bando ufficiale.

Pubblicato il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026. Nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la Commissione Drappo dell'Ente Palio ha deciso che "il bozzetto del drappo dovrà contenere "riferimenti del Santo, tenuto conto che nel paese sono presenti testimonianze storiche, artistiche e religiose che richiamano la figura di San Francesco". I candidati potranno presentare un solo bozzetto di Palio di formato A3 con sviluppo verticale, con allegata una relazione sul significato del soggetto proposto. Tale materiale, unitamente al curriculum vitae del candidato stesso inserito in apposita busta sigillata, dovrà essere spedito o consegnato a mano all'Ufficio Pro Loco di Castiglion Fiorentino entro il 1 marzo dell'anno corrente della corsa del Palio dei Rioni.

