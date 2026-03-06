Mingueza Juventus una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno destro spagnolo Che cosa sta succedendo

Una squadra rivale della Juventus ha manifestato interesse per l’esterno destro spagnolo Mingueza, facendo passi concreti per acquisirlo. La trattativa è stata avviata e sono stati fatti dei sondaggi sul mercato. La società interessata ha già contattato gli agenti del giocatore per discutere di un possibile trasferimento. La Juventus non ha ancora commentato ufficialmente sulla situazione.

Carnesecchi Juve, i bianconeri lo seguono: le richieste dell’Atalanta sono molto elevate. Ecco sotto quale cifra non scende la Dea Gatti Juve, titolare contro il Pisa ma il suo futuro è stato tracciato. Le ultime sul difensore bianconero in vista dell’estate Senesi Juve, la risposta del giocatore alla prima offerta bianconera. Cosa filtra sull’arrivo del difensore argentino Vicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. Ecco quanto chiede il Tottenham Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mingueza Juventus, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno destro spagnolo. Che cosa sta succedendo Mingueza Juventus: bianconeri pronti a chiudere già a gennaio per l’esterno. Cosa sta succedendo in queste oredi Redazione JuventusNews24Mingueza Juventus, lo spagnolo è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Lucca Juventus, dall’estero fanno sul serio per l’obiettivo bianconero. Che cosa sta succedendo in queste oredi Redazione JuventusNews24Lucca Juventus, dall’estero fanno sul serio per l’attaccante del Napoli finito anche nel mirino bianconero. Oscar Mingueza Juventus Transfer Target 2026 Best Skills, Passes & Tackles Una selezione di notizie su Mingueza Juventus. Argomenti discussi: Sassuolo Juve Primavera 2-1 LIVE | Elimoghale per Durmisi bianconeri vicini al pari. Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar MinguezaAccostato alla Juventus durante il mercato di gennaio, Oscar Mingueza alla fine non si è mosso dalla Liga e ha continuato la stagione con il Celta. tuttomercatoweb.com Juventus, Ottolini in missione in Spagna per MinguezaMingueza, classe 1999, ha costruito la propria carriera con solidità e versatilità. Predilige il ruolo di terzino destro, ma la sua duttilità gli permette di adattarsi anche sulla fascia sinistra o ... it.blastingnews.com