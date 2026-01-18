La possibilità di un ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sembra ormai sfumata. Le recenti trattative indicano una svolta in favore di un’alternativa, con l’Atalanta in pole per Daniel Maldini. La situazione si sta delineando con maggiore chiarezza, lasciando spazio a nuove soluzioni per il reparto offensivo dei bianconeri. Restano aggiornamenti importanti da seguire nelle prossime settimane.

Chiesa torna alla Juve? Tramonta la pista, si tratta sulla formula con l’Atalanta per chiudere subito Daniel Maldini. Il mercato della Juventus sta vivendo una fase di profonda razionalizzazione, dove le scelte tecniche e gestionali di Luciano Spalletti stanno delineando in modo netto le strategie operative del direttore sportivo Claudio Ottolini. Il tormentone mediatico legato al possibile ritorno di Federico Chiesa si sta spegnendo definitivamente: il “caso”, che ha tenuto banco per giorni, non trova più alcun seguito nei discorsi e nelle riflessioni quotidiane alla Continassa. Il motivo di questa brusca frenata è semplice quanto pragmatico: l’allenatore toscano desidera ardentemente un vice-Yildiz nel minor tempo possibile, ma preferisce inserire in rosa un profilo “non così ingombrante” come sarebbe inevitabilmente l’ex numero 7, sia per peso specifico che per personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiesa torna alla Juve? Filtra pessimismo sul rientro dell'esterno in casa bianconera. Ecco come stanno le cose: virata netta sull'alternativa

