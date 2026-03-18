A Roma, Paduli è stato protagonista con l'evento “Il Sannio tra Sapori e Folklore”, che si è svolto al Senato. L’iniziativa, promossa da UNPLI Benevento, ha ricevuto il riconoscimento del Marchio “Sagra di Qualità”. La manifestazione ha mostrato tradizioni e prodotti locali, attirando l’attenzione di rappresentanti istituzionali e visitatori. La premiazione si è conclusa con l’assegnazione ufficiale del marchio.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo perché riferito all’edizione svolta proprio a Paduli, che ha registrato migliaia di presenze, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati del territorio. Un evento capace di raccontare, attraverso enogastronomia, tradizioni e momenti di aggregazione, l’identità autentica del Sannio.Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Paduli, Avv. Domenico Vessichelli: “Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Paduli è stata protagonista di un’edizione straordinaria de ‘Il Sannio tra Sapori e Folklore’, che ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha saputo valorizzare al meglio le tradizioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paduli protagonista a Roma: “Il Sannio tra Sapori e Folklore” premiato al Senato

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