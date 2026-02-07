Carnevale lucano a Bolzano | sfilata di maschere cornute tra folklore arte e sapori tradizionali

A Bolzano, il Carnevale lucano ha preso vita con una sfilata di maschere cornute che ha attirato molti spettatori. Residenti e turisti si sono fermati ad osservare i costumi colorati e le maschere tradizionali, portando un po’ di folklore e sapori della Basilicata nel centro della città. La sfilata ha mostrato come le tradizioni possano ancora sorprendere e coinvolgere chi le vive da vicino.

Il Carnevale di Aliano ha portato un'ondata di colore e tradizione nel cuore di Bolzano, sorprendendo residenti e turisti con la sua vibrante sfilata di maschere cornute. Questa mattina, le figure emblematiche del Carnevale lucano hanno invaso le strade della città altoatesina, offrendo uno spettacolo che unisce storia, arte e folklore, in un evento promosso da Peppone Calabrese, Bianca Luna Santoro e Franco Arminio. L'iniziativa, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, ha rappresentato una vetrina d'eccezione per un patrimonio culturale profondamente radicato nel tessuto sociale di Aliano, un piccolo centro della provincia di Matera.

