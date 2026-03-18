Padova-Palermo trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Padova e Palermo si svolge nella trentaduesima giornata della Serie B 20252026. I biancoscudati sono in lotta per evitare la retrocessione, mentre i rosanero puntano alla promozione diretta, anche se hanno rallentato la loro corsa al secondo posto. La gara è valida per il campionato e sarà trasmessa su alcuni canali sportivi.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I biancoscudati sono invischiati nella lotta salvezza, mentre i rosanero inseguono il sogno della promozione diretta pur avendo rallentato il passo nella corsa al secondo posto. Padova-Palermo si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono reduci dalla pesante sconfitta subita a Venezia, che ha lasciato strascichi sul morale e sulla classifica. I tre ko consecutivi nelle ultime tre uscite hanno portato la squadra di Andreoletti all’undicesimo posto a quota 34 punti, con la zona playout che incombe dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Padova-Palermo, trentaduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Palermo-Padova, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Padova-Mantova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati a Padova Palermo trentaduesima giornata... Discussioni sull' argomento Venezia-Padova, missione impossibile? Il Padova vuole stupire; Serie B, Palermo-Juve Stabia accende il turno infrasettimanale. Ashley Cole guida il Cesena a Mantova. Il programma; Serie B, Palermo a Monza per il big match. Il Venezia prova la fuga in vetta; Serie B, 30ª giornata: pari per Frosinone e Venezia, altro successo per il Catanzaro. Il Palermo cade a Monza. Adesso c’è Padova-Palermo e poi la sosta per le nazionali - facebook.com facebook Scadenza mini abbonamento Tribuna Fattori e info per Padova – Palermo x.com