Padova-Mantova ventunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Padova e Mantova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 2025/2026, mette di fronte due squadre che, inizialmente, erano considerate candidate alla lotta per la salvezza. In questa occasione, analizzeremo le probabili formazioni e i canali di trasmissione dell’incontro, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla sfida in programma.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che avrebbero dovuto lottare per la salvezza, e invece seguono un destino diverso. Padova-Mantova si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti stanno disputando un campionato regolare, accelerando nell’ultimo periodo ed ora con 25 punti sono tranquillamente a metà classifica a più otto dai playout. La squadra di Andreoletti può anche aspirare a qualcosa di più a patto di non perdersi per strada. I lombardi sono in linea con le aspettative con i 16 punti conquistati in diciannove partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Padova-Mantova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Mantova-Padova, dodicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Padova-Mantova, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie B, Palermo frenato a Mantova che pareggia al 95'. Padova in gran spolvero col Modena; Il prossimo avversario: come sta il Mantova di Modesto; Chiuso il girone d'andata con la vittoria del Padova contro il Modena; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di. Calcio Padova-Mantova, trasferta vietata all'Euganeo per i tifosi lombardi - Sabato 17 gennaio alle 15 per la prima giornata di ritorno, di nuovo allo stadio Euganeo dove domenica ha chiuso l'andata ... ilgazzettino.it

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Padova sconfigge il Modena! (oggi 11 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica: il girone di andata nel campionato cadetto si conclude oggi con Mantova Palermo e Padova Modena, i due posticipi. ilsussidiario.net

Serie B, Palermo frenato a Mantova che pareggia al 95'. Padova in gran spolvero col Modena - Il Padova chiude in grande stile la 19ª e ultima giornata del girone di andata in Serie B, che ha incoronato il Frosinone campione d'inverno davanti a Venezia e Monza. msn.com

Padova-Mantova 1911: per il match dell'Euganeo designato Calzavara di Varese - facebook.com facebook

Prevendita Padova – Mantova: acquisto settori locali senza obbligo di tessera di fidelizzazione per residenti in Veneto padovacalcio.it/prevendita-pad… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.