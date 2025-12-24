Palermo-Padova diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero per rinsaldare la propria posizione playoff, i veneti tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Palermo-Padova si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Barbera. PALERMO-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, frutto di tre vittorie e due pareggi. La squadra di Inzaghi è quinta in classifica con 30 punti, e l’ultima sconfitta risale ad un mese e mezzo fa contro la Juve Stabia. I veneti sono imbattuti da un mese, e nelle ultime quattro partite hanno collezionato due vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

