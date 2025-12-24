Palermo-Padova diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero per rinsaldare la propria posizione playoff, i veneti tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Palermo-Padova si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Barbera. PALERMO-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, frutto di tre vittorie e due pareggi. La squadra di Inzaghi è quinta in classifica con 30 punti, e l’ultima sconfitta risale ad un mese e mezzo fa contro la Juve Stabia. I veneti sono imbattuti da un mese, e nelle ultime quattro partite hanno collezionato due vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Spezia-Pescara, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Catanzaro vs Cesena, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Diretta Palermo-Padova: dove vederla in tv e live streaming; Palermo-Padova, i precedenti: l’ultima volta fu trionfo; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 18A GIORNATA; Frosinone, Natale in vetta: ok Monza e Venezia.
Palermo-Padova, i precedenti: l’ultima volta fu trionfo - La squadra di Inzaghi, reduce da dieci punti nelle ultime quattro partite, potrà contare del pubblico ... msn.com
Palermo-Padova, dirige il match Piccinini: rosanero mai vittoriosi con l’arbitro della sezione di Forlì - Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere il match tra Palermo e Padova in programma sabato valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. msn.com
Serie B, Frosinone di forza a Bari. Palermo si accontenta. Al Venezia il derby col Padova - Il gran colpo del Frosinone a Bari ha chiuso il sabato della 13ª giornata nel campionato di Serie B. ilmessaggero.it
Palermo-Padova, restrizioni per la tifoseria ospite nonostante il gemellaggio - facebook.com facebook
Palermo, Natale di allenamenti: sabato 27 c'è il Padova Per l'ultima partita dell'anno oltre 25 mila i tagliandi già venduti fra biglietti e abbonamenti @TgrRai @Ant_Sansonetti @Palermofficial x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.