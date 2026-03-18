Ozuna e Anuel AA all'Ex Base Nato di Napoli | date prezzi e come comprare i biglietti

Ozuna e Anuel AA si esibiranno all’Ex Base Nato di Napoli durante la stagione estiva. Sono stati annunciati anche i concerti di Prince Royal, Salmo e Mannarino. Le date e i prezzi dei biglietti sono stati comunicati ufficialmente, e le modalità di acquisto sono disponibili sul sito dedicato all’evento. La location ospiterà diversi artisti italiani e internazionali nei prossimi mesi.

Ozuna, Anuel AA, Prince Royal, Salmo e Mannarino sono i primi nomi annunciati per la stagione estiva dell'Ex Base Nato di Bagnoli a Napoli. Ecco come acquistare i biglietti per il festival latin Alien Sound Festival. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli-Roma, biglietti in vendita: date, fasi e prezzi ufficialiLa macchina organizzativa della SSC Napoli si è messa in moto per una delle partite più attese della stagione. WWE Summer Tour, come comprare i biglietti per le date di Torino, Bologna, Roma e FirenzeLa WWE farà tappa anche in Italia nel 2026 con il suo WWE European Summer Tour, l'evento estivo che porterà in giro per l'Europa le star della World... Tutto quello che riguarda Base Nato di Discussioni sull' argomento Ex Base NATO Napoli, estate di concerti: arriva l’Alien Sound Festival; Ex Base Nato, a luglio via all'Alien Sound Festival; Alien Sound Festival, 4 – 11 luglio a Bagnoli; Musica, Napoli riaccende l’Ex Base NATO: arriva l’Alien Sound Festival 2026. Ex Base Nato, a luglio via all'Alien Sound FestivalL’ Ex Base Nato a Bagnoli si prepara a inaugurare la nuova stagione di eventi con un ricco calendario artistico che porterà sul ... msn.com La base Nato è stata portata al livello di allerta Bravo+ - facebook.com facebook