Napoli-Roma biglietti in vendita | date fasi e prezzi ufficiali

Napoli e Roma aprono le vendite dei biglietti per la partita di domenica. I tifosi possono acquistare i tagliandi online e nei punti vendita ufficiali, seguendo le date e le fasi stabilite dalla società partenopea. I prezzi variano a seconda della posizione dello stadio, e già molte persone fanno la fila per assicurarsi un posto. La richiesta è alta e ci si aspetta un grande afflusso di pubblico allo stadio San Paolo.

La macchina organizzativa della SSC Napoli si è messa in moto per una delle partite più attese della stagione. Il club ha ufficializzato modalità e tempistiche per l’acquisto dei biglietti di Napoli-Roma, in programma domenica 15 febbraio alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 3 febbraio 2026 e sarà articolata in più fasi, con finestre riservate a specifiche categorie di tifosi prima dell’apertura al pubblico generale. La prima fase sarà dedicata agli abbonati Full 2526, che tra il 3 febbraio a mezzogiorno e il 4 febbraio alle 23:59 potranno acquistare un biglietto extra, esclusivamente online, per un’altra persona in possesso della Fan Stadium Card. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

