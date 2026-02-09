Napoli e Roma aprono le vendite dei biglietti per la partita di domenica. I tifosi possono acquistare i tagliandi online e nei punti vendita ufficiali, seguendo le date e le fasi stabilite dalla società partenopea. I prezzi variano a seconda della posizione dello stadio, e già molte persone fanno la fila per assicurarsi un posto. La richiesta è alta e ci si aspetta un grande afflusso di pubblico allo stadio San Paolo.

La macchina organizzativa della SSC Napoli si è messa in moto per una delle partite più attese della stagione. Il club ha ufficializzato modalità e tempistiche per l’acquisto dei biglietti di Napoli-Roma, in programma domenica 15 febbraio alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 3 febbraio 2026 e sarà articolata in più fasi, con finestre riservate a specifiche categorie di tifosi prima dell’apertura al pubblico generale. La prima fase sarà dedicata agli abbonati Full 2526, che tra il 3 febbraio a mezzogiorno e il 4 febbraio alle 23:59 potranno acquistare un biglietto extra, esclusivamente online, per un’altra persona in possesso della Fan Stadium Card. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Roma, biglietti in vendita: date, fasi e prezzi ufficiali

Approfondimenti su Napoli Roma

Da lunedì 3 febbraio sono in vendita i biglietti per la sfida tra Napoli e Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Roma

Argomenti discussi: Biglietti Napoli-Roma: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come comprarli; Napoli-Roma al Maradona, biglietti in vendita da domani: tutte le fasi e i prezzi; Biglietti Napoli-Roma, prezzi e modalità di vendita; Napoli-Roma e sfida col Como: in vendita i biglietti.

UFFICIALE – Napoli-Roma: biglietti in vendita da domani! Tante le promozioni per gli abbonatiSSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 3 Febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs ... ilnapolionline.com

Biglietti Napoli-Roma 15 febbraio 2026: ticket in vendita da domani alle 12, tutti i prezziUltime notizie Serie A - Biglietti Napoli Roma 15 febbraio 2026. SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 3 Febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, match c ... msn.com

Verso Napoli-Roma: gli azzurri recuperano McTominay In vista del big match del Maradona, arrivano notizie rassicuranti per il Napoli sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, uscito acciaccato contro il Genoa, salterà solo la gara di facebook

Serie A | Napoli vs Roma Domenica 15 Febbraio ore 20:45 Biglietti in vendita da domani 03/02 Scopri di più: sscnapoli.it/napoli-roma-bi… x.com