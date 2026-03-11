11 miliardi per la musica | il live diventa nuovo business

Spotify ha annunciato un investimento di 11 miliardi di euro destinato alla discografia, evidenziando una nuova direzione nel settore musicale italiano. Questa mossa rappresenta un cambiamento importante per il mercato del live e delle produzioni musicali, con un impatto che si farà sentire negli ambiti più diversi dell’industria. La notizia riguarda direttamente artisti, produttori e aziende coinvolte nel mondo della musica.

Spotify ha annunciato un versamento di 11 miliardi di euro destinato alla discografia, segnando una svolta cruciale per il settore musicale italiano. Parallelamente, la piattaforma sta trasformando l’evento dal vivo in un nuovo modello di business redditizio. Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio dove le tecnologie digitali stanno ridefinendo i flussi economici nazionali, offrendo opportunità concrete per le imprese locali. L’impatto diretto sulla produzione culturale e sull’economia del territorio è tangibile e misurabile. L’onda d’urto sui diritti d’autore e sul tessuto produttivo. La cifra di 11 miliardi rappresenta non solo un trasferimento di capitale, ma un riconoscimento strutturale del valore generato dalla musica registrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 11 miliardi per la musica: il live diventa nuovo business Articoli correlati Leggi anche: Quando la perdita diventa musica: nasce “Anima”, il nuovo album di DJ Snabba Pizza, un business da 160 miliardi: la classifica mondiale dei consumiUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. A Year In Review (The Music Industry In 2025) Aggiornamenti e notizie su 11 miliardi per la musica il live... Discussioni sull' argomento Spotify paga 11 miliardi $ alla discografia mondiale; Yann LeCun, lo scienziato ex Meta raccoglie oltre 1 miliardo di dollari per la sua startup Ai; Laufey alla ChorusLife l’11 marzo: unica tappa italiana per la cantautrice che ha conquistato la Gen Z; Roma Capitale del Futuro al Mipim 2026: 8 miliardi per cambiare volto alla città. Fimi, 1,8 miliardi di stream per i brani di Sanremo 2025I brani in gara a Sanremo 2025 hanno totalizzato nel corso dell'anno 1,8 miliardi di stream: è la seconda edizione più ascoltata di sempre sulle piattaforme di streaming (dopo quella del 2024, con 2 ... ansa.it Il gruppo ha registrato ricavi per 17,19 miliardi di dollari nel trimestre, mentre gli analisti si aspettavano “solo” 16,91 miliardi di dollari - facebook.com facebook Il Pentagono di Pete Hegseth ha speso 93 miliardi di dollari a settembre, la cifra più alta per la fine di un anno fiscale dal 2008. Nel dettaglio: 15 milioni di dollari in bistecche ribeye, 6,9 milioni in code di aragosta, 2 milioni per il granchio reale dell'Alaska, 5,3 x.com