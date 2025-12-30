Memoria e legalità una targa per Accursio Miraglia nel 130° anniversario della nascita

Il 2 gennaio alle 10:30 si terrà la cerimonia di posa di una targa in memoria di Accursio Miraglia, nel 130° anniversario della sua nascita. Miraglia, segretario della Camera del lavoro di Sciacca, fu ucciso dalla mafia per il suo impegno a tutela dei lavoratori e dei più deboli. L’evento vuole ricordare il suo ruolo e promuovere il rispetto della legalità.

Si terrà giovedì 2 gennaio, alle 10,30, la cerimonia di posa della targa in memoria di Accursio Miraglia, segretario della Camera del lavoro di Sciacca, assassinato dalla mafia per il suo impegno a favore dei lavoratori, dei contadini e degli ultimi.L'iniziativa, promossa in occasione del 130'.

