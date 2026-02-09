Presidente Fico incontra direttori ASL | focus su Case e Ospedali di comunità

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, Roberto Fico ha incontrato i dirigenti delle sette Aziende Ospedaliere Locali della Campania. L’obiettivo è stato fare il punto sui lavori per le Case e gli Ospedali di comunità, già avviati nella regione. La riunione punta a capire come procedono i lavori e quali criticità ancora ci sono.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato stamani a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette Aziende Ospedaliere Locali della Campania per fare il punto sullo stato della sanità campana e in particolare sullo stato di avanzamento delle attività relative alle Case e agli Ospedali di comunità.   Il progetto, finanziato dal PNRR, prevede l’apertura e la messa in esercizio complessivamente di 214 strutture sanitarie sul territorio, 45 Ospedali di comunità cui si sommano 169 Case di comunità; di queste, 16 sono già in funzione e dotate delle attrezzature tecnologiche necessarie al loro pieno esercizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

