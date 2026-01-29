Case e Ospedali di Comunità salti mortali della ASL ma fuori tempo massimo del PNRR

Le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità promessi dal PNRR non riescono a decollare come previsto. La ASL fa fatica a rispettare le scadenze, e intanto i progetti restano sulla carta. I servizi di assistenza territoriale, che dovrebbero garantire cure 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, sono ancora lontani dall’essere pienamente operativi. Le risorse arrivano con ritardo, e le strutture non sono pronte a offrire il supporto di cui la popolazione avrebbe bisogno. La situazione si complica, mentre i

I l PNRR prevede le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali per garantire assistenza socio sanitaria 7 giorni su 7 per 24 ore con servizi ambulatoriali specialistici, prelievi ed analisi di laboratorio, ricovero breve di pazienti che non hanno bisogno di cure intensive oppure pazienti fragili o cronici per evitare di intasare i Pronto Soccorso e gli Ospedali. – la denuncia in un dossier di ACU e Altra Benevento La Regione Campania ha ricevuto un finanziamento di 325.825.444,81 euro per realizzare 169 Case di Comunità (CdC), 45 Ospedali di Comunità (OdC), 58 Centrali Operative Territoriali (COT) che ancora non si vedono come verificato anche da un servizio di Report- RAI 3 di dicembre scorso.

