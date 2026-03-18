Un giovane di 22 anni di Casalgrande è stato accusato di aver minacciato il personale medico durante un ricovero in terapia intensiva a Modena. Durante l'intervento, sono stati trovati un chilogrammo di hashish e 1.300 euro in contanti. L’uomo si trova ora sotto indagine per le sue azioni, mentre proseguono le verifiche sulla provenienza della sostanza e sul contesto dell’accaduto.

Un giovane di 22 anni, residente a Casalgrande, è finito sotto accusa dopo aver minacciato il personale medico durante un ricovero in terapia intensiva a Modena. Il fatto scaturisce da un incidente stradale con moto avvenuto sabato sera, che ha portato il ragazzo all’ospedale dove, al risveglio, ha dichiarato di possedere armi e droghe a casa sua. I controlli successivi hanno confermato la presenza di oltre un chilo di hashish e contanti, portando alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio e minacce ai pubblici ufficiali. La vicenda si è svolta tra le mura dell’ospedale modenese, dove il paziente, con entrambe le braccia ingessate, ha richiesto una telefonata al padre per dare istruzioni sullo sgombero del garage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale: minaccia medici, trovato 1 kg di hashish e 1.300

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