minaccia i medici ricoverato in ospedale dopo un incidente in casa aveva droga e soldi

Un giovane di 22 anni di Casalgrande è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente domestico. Durante il trattamento, ha minacciato i medici e si è scoperto che aveva con sé droga e una somma di denaro. La polizia è intervenuta e ha proceduto con le verifiche del caso. Il ragazzo si trova ora in custodia, in attesa di ulteriori accertamenti.

Minaccia i medici in ospedale. Nei guai è finito un ragazzo di 22 anni, residente nel comune di Casalgrande. Il 22enne era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Modena, dopo un grave incidente stradale in moto avvenuto sabato sera. Il giovane però, nella struttura sanitaria, ha minacciato il personale sanitario del nosocomio sostenendo che a casa era in possesso di armi. I carabinieri di Casalgrande, allertati dall’ospedale, nella sua abitazione ieri non hanno trovato armi, ma oltre un chilo di droga. Il 22enne è stato denunciato con l’accusa di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale del capoluogo modenese a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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