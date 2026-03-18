Durante gli Oscar 2026, Teyana Taylor ha difeso il suo applauso rivolto ad Amy, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico presente e gli utenti online. La scena ha attirato l'attenzione di molti, portando a numerose discussioni sui social network. La cantante e attrice ha espresso pubblicamente le sue motivazioni, confermando la sua scelta di applaudire in quella occasione.

La serata degli Oscar 2026 ha riservato una scena di forte impatto emotivo che ha generato un acceso dibattito sui social media. Teyana Taylor, candidata al premio per il suo ruolo nel film Una battaglia dopo l’altra, ha espresso un entusiasmo viscerale quando è stata annunciata la vittoria di Amy Madigan. L’attrice si è alzata in piedi per applaudire per prima, gesto interpretato da molti come eccessivo e quindi falso. Il momento si è trasformato rapidamente in una polemica virale, alimentata da meme e commenti sarcastici sulla presunta ipocrisia della reazione. Nonostante Amy Madigan abbia definito Taylor una grande sostenitrice e confermato la loro amicizia nata durante la stagione dei premi, il giudizio pubblico è rimasto negativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Teyana Taylor difende il suo applauso per Amy

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