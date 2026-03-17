Teyana Taylor ha attirato l’attenzione dei media per il suo atteggiamento agli Oscar, dove è stata accusata di mostrare un entusiasmo finto. La cantante e attrice ha risposto pubblicamente, confermando la sua posizione e difendendo il suo comportamento. La scena ha scatenato discussioni sui social e tra gli spettatori presenti, mentre Taylor ha continuato a sostenere la sua autenticità.

Teyana Taylor è una tipetta tosta. Diretta e genuina come poche a Hollywood. E lo ha dimostrato anche subito dopo la cerimonia degli Oscar 2026, che l’ha vista godere del successo incredibile del film che la vede protagonista, Una battaglia dopo l’altra, grazie al quale è stata candidata agli Academy Awards come migiore attrice non protagonista, pur non essendo riuscita a conquistare l’ambita statuetta, andata invece ad Amy Madigan, strega cattiva – e bravissima – di Weapon. Proprio alla procalamazione della vincitrice Teyana, grande fan e sostenitrice di Amy, è esplosa in una esternazione di gioia. Si è alzata in piedi, per prima, e ha cominciato ad applaudire calorosamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Teyana Taylor, polemica per il “finto” entusiasmo agli Oscar. La sua replica

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