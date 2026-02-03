Concorso vigili urbani pubblicata la graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei cento vincitori del concorso per vigili urbani. I sindacati Silpol e Uil avevano chiesto al sindaco Basile di accelerare i tempi, e finalmente il documento è stato reso pubblico. Ora si attende di sapere come procederà il percorso per l’assunzione dei nuovi agenti.

