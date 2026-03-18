Un 16enne inglese, considerato una nuova promessa del calcio, ha attirato l’attenzione di diverse procure che si sono interessate alla sua situazione. Nel frattempo, il padre e il fratello dell’adolescente hanno conseguito le licenze di agente Fifa, decidendo di occuparsi direttamente della gestione della sua carriera. La famiglia ha preso questa decisione per proteggere il giovane giocatore.

Il padre e il fratello di Max Dowman hanno ottenuto la licenza di agente Fifa. La famiglia dell’adolescente nuova stella del calcio inglese ha deciso di gestire in proprio la sua carriera. Perché da quando Dowman ha esordito con l’Arsenal a soli 15 anni lo scorso agosto – scrive il Guardian – “la famiglia è stata sommersa di proposte da parte di agenti, ma non ci sono piani per firmare con una grande agenzia di talenti o di rappresentanza”. Lo scorso fine settimana, a 16 anni e 73 giorni, Dowman è diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier League. A gennaio Dowman ha firmato un pre-contratto con l’Arsenal, che si convertirà automaticamente nel suo primo contratto da professionista quando compirà 17 anni, il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Orde di procuratori sul 16enne Max Dowman: padre e fratello diventano agenti Fifa “per proteggerlo”

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