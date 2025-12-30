Report Fifa | agenti e procuratori una tassa da oltre un miliardo di euro nel 2025

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il report Fifa, nel 2025 il sistema calcio globale verserà circa 1,2 miliardi di euro in tasse a agenti e procuratori. Questa cifra riflette l'importanza di tali figure nel mercato calcistico, evidenziando il loro ruolo e l'impatto economico nel settore. Un dato che permette di comprendere meglio le dinamiche finanziarie e le relazioni tra club, giocatori e rappresentanti.

Una tassa da 1,2 miliardi di euro, pagata dal sistema calcio mondiale ad agenti e procuratori nel corso del 2025. E’ la fotografia emersa dal consueto FIFA’s Football Agents Report che ha analizzato i numeri inseriti dai club nel sistema di registrazione obbligatoria che accompagna ogni movimento di mercato. Una tassa in aumento rispetto al 2024 (+90%), segno che il pallone non riesce a trovare le contromisure a un problema che draga risorse spesso senza reinvestirle. Il miliardo e 200 milioni di euro rappresentano la cifra più alta mai registrata da quando la FIFA compila il suo report. Il primato precedente era di 756 milioni di euro nel 2023. 🔗 Leggi su Panorama.it

report fifa agenti e procuratori una tassa da oltre un miliardo di euro nel 2025

© Panorama.it - Report Fifa: agenti e procuratori, una tassa da oltre un miliardo di euro nel 2025

Leggi anche: Film da oltre 1 miliardo di dollari nel 2025 dimostrano che un genere salva ancora il cinema

Leggi anche: Da Fifa e Arabia Saudita un miliardo per ristrutturare stadi nel mondo. È la volta buona che rifanno il Maradona?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Report FIFA 2025: boom degli agenti nel calcio femminile. Spesi oltre 6,2 milioni di dollari dai club; Calciomercato Pisa e bilancio al 30 giugno 2025. Vural pagato 2,3 milioni, Lusuardi 4,8. Dalla Fifa quasi un milione, 3 milioni ai procuratori.

report fifa agenti procuratoriReport Fifa: agenti e procuratori, una tassa da oltre un miliardo di euro nel 2025 - Nel 2025 il calcio mondiale ha pagato oltre un miliardo di euro in commissioni ad agenti e procuratori. panorama.it

report fifa agenti procuratoriFIFA, pubblicato il report agenti. 1,37 miliardi di dollari pagati in commissioni - Le commissioni pagate dai club professionistici hanno raggiunto la ragguardevole quota 1,37 miliardi di dollari, con un aumento. tuttojuve.com

report fifa agenti procuratoriFIFA, il report sulle spese per gli agenti: mai così alte nella storia - Il 2025 si chiude con un record: quello delle spese dei club nei confronti degli agenti. lalaziosiamonoi.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.