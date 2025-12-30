Report Fifa | agenti e procuratori una tassa da oltre un miliardo di euro nel 2025

Secondo il report Fifa, nel 2025 il sistema calcio globale verserà circa 1,2 miliardi di euro in tasse a agenti e procuratori. Questa cifra riflette l'importanza di tali figure nel mercato calcistico, evidenziando il loro ruolo e l'impatto economico nel settore. Un dato che permette di comprendere meglio le dinamiche finanziarie e le relazioni tra club, giocatori e rappresentanti.

Una tassa da 1,2 miliardi di euro, pagata dal sistema calcio mondiale ad agenti e procuratori nel corso del 2025. E' la fotografia emersa dal consueto FIFA's Football Agents Report che ha analizzato i numeri inseriti dai club nel sistema di registrazione obbligatoria che accompagna ogni movimento di mercato. Una tassa in aumento rispetto al 2024 (+90%), segno che il pallone non riesce a trovare le contromisure a un problema che draga risorse spesso senza reinvestirle. Il miliardo e 200 milioni di euro rappresentano la cifra più alta mai registrata da quando la FIFA compila il suo report. Il primato precedente era di 756 milioni di euro nel 2023.

