John Terry fa affermazioni a Lionel Messi sul prodigio dell’Arsenal Max Dowman

John Terry, ex difensore del Chelsea, ha commentato la prestazione di Max Dowman dell’Arsenal durante una partita contro l’Everton. Terry ha paragonato l’adolescente a Lionel Messi, sottolineando l’impatto che Dowman ha avuto in campo nel suo debutto nella Premier League. La partita si è svolta il 15 marzo 2026 e ha visto il giovane protagonista scrivere una pagina importante nella storia del campionato.

2026-03-15 12:19:00 Ecco quanto riportato poco fa: La leggenda del Chelsea John Terry ha paragonato Max Dowman dell’Arsenal a Lionel Messi dopo che l’adolescente ha scritto il suo nome nella storia della Premier League con uno straordinario cameo contro l’Everton. Sabato la squadra di Mikel Arteta si è assicurata una fondamentale vittoria per 2-0 all’Emirates Stadium, estendendo il proprio vantaggio in testa alla classifica a 10 punti – ed è stato il 16enne Dowman a rubare la scena. Dowman ha un impatto immediato dalla panchina. Introdotto a soli 16 minuti dalla fine, Dowman ha immediatamente energizzato l’attacco dell’Arsenal. Il suo cross... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Max Dowman lo ha rifatto: a segno con l’Arsenal, è il più giovane marcatore della Premier LeagueMax Dowman a poco più di 16 anni è entrato nella storia del calcio inglese in Arsenal-Everton diventando il marcatore più giovane di sempre.