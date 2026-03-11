Stavolta il pretesto di Orbán per sabotare il sostegno all’Ucraina è l’oleodotto Druzhba I piani B dei leader Ue

Domenica 15 marzo, in Europa, oltre 2.700 persone e entità sono state sanzionate, tra cui figure legate alle decisioni di Viktor Orbán riguardo all’oleodotto Druzhba. Orbán ha utilizzato questa questione come pretesto per ostacolare il sostegno all’Ucraina, mentre i leader dell’Unione Europea stanno esaminando piani alternativi per garantire il rifornimento energetico. La questione ha coinvolto diversi attori e suscitato reazioni a livello internazionale.

Bruxelles. Grazie a Viktor Orbán, domenica 15 marzo, oltre 2.700 individui ed entità sanzionati per il loro coinvolgimento nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina potrebbero uscire dalla lista nera dell'Unione europea. Gli individui potranno tornare a circolare liberamente all'interno dell'Ue. I loro beni, stimati a oltre 25 miliardi di euro, potrebbero essere scongelati. Nell'ultimo atto di sabotaggio contro il sostegno dell'Ue all'Ucraina, il primo ministro ungherese sta usando il suo diritto di veto per bloccare il rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia adottate dai tempi dell'annessione della Crimea nel 2014.