Ora Meloni accelera | cdm convocato alle 19 Le misure contro il caro carburanti arrivano prima del referendum

Il Consiglio dei ministri è stato convocato alle 19, con l’obiettivo di approvare misure per ridurre il costo dei carburanti. Fino a mercoledì mattina si pensava che il governo avrebbe posticipato tali interventi a dopo il referendum sulla giustizia, previsto per domenica e lunedì. Ora, invece, si procede con l’adozione delle misure prima dell’appuntamento referendario.

Fino a mercoledì mattina l’ipotesi data per più probabile era quella che il governo rinviasse a dopo il referendum sulla giustizia di domenica e lunedì i provvedimenti per il contrasto al caro energia. Nel pomeriggio però, dopo un incontro tra la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è arrivata invece la decisione di stringere i tempi. Il cdm è stato convocato per le 19 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno un solo punto: un decreto legge con Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Stando a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ora Meloni accelera: cdm convocato alle 19. Le misure contro il caro carburanti arrivano prima del referendum Articoli correlati Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto: si riunisce il Cdm. Le mosse di Trump contro i rialziUn doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti . Meloni accelera sul caro carburanti. Domani decreto per abbassare le acciseUn decreto d'urgenza che potrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri per aggiornare una norma, già prevista nella legislazione, che rende... Una raccolta di contenuti su Ora Meloni Argomenti discussi: Governo, Meloni accelera sul caro carburanti. Domani decreto sulle accise in cdm. Caro benzina, Meloni corre ai ripari e convoca un Cdm. Pd: Governo finora immobileLa decisione a quattro giorni dal referendum. Secondo ambienti di governo, si valuta anche il credito d’imposta per gli autotrasportatori. Sul tavolo taglio ... repubblica.it Governo, Meloni accelera sul caro carburanti. Domani decreto sulle accise in CdmUn decreto d’urgenza che potrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri per aggiornare una norma, già prevista nella legislazione, che rende operative le accise mobili. Un meccanismo che funziona ... msn.com