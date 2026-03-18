Caro carburanti stretta del Governo con un apposito decreto | si riunisce il Cdm Le mosse di Trump contro i rialzi

Il governo ha deciso di intervenire sui prezzi dei carburanti attraverso un decreto che sarà discusso in Consiglio dei Ministri. Contestualmente, le mosse di un ex presidente degli Stati Uniti sono rivolte a contrastare i recenti aumenti dei prezzi. La situazione coinvolge sia questioni nazionali sia sfide internazionali, con le autorità che cercano di contenere l’impatto sui consumatori.

Un doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti. Il governo accelera sul decreto anti caro-benzina mentre dagli Stati Uniti arrivano segnali di intervento diretto sul mercato petrolifero, in un contesto segnato dalle tensioni legate alla guerra contro l’Iran. Controlli sulla filiera e possibile intervento della magistratura Al centro della strategia italiana c’è un rafforzamento dei controlli lungo tutta la catena di approvvigionamento e distribuzione. Una bozza, ancora provvisoria, del decreto allo studio prevede uno speciale regime di vigilanza sui “fenomeni distorsivi” che potrebbero incidere sui prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto: si riunisce il Cdm. Le mosse di Trump contro i rialzi Articoli correlati Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Le mosse di Trump contro i rialziUn doppio fronte, interno e internazionale, per tentare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti . Leggi anche: Caro carburanti, Meloni convoca un Cdm straordinario: il governo prepara il decreto sulle accise Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caro carburanti Temi più discussi: Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Carburanti, stretta anti-speculazioni: la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera; Caro-carburanti in cdm, si lavora a bonus e stretta anti-speculazione; Caro Carburanti: rallenta ma non si ferma la corsa dei prezzi per diesel e benzina. Le tariffe. Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Le mosse di Trump contro i rialziNuove verifiche sulla filiera, confronto con le compagnie e interventi internazionali per contenere i rincari mentre il prezzo del petrolio resta sotto pressione ... gazzettadelsud.it Il prezzo del petrolio torna a salire. Bozza del dl carburanti, 'stretta sulla speculazione'Torna a salire il prezzo del petrolio dopo la notizia, diffusa dai media ufficiali iraniani, di un attacco all'impianto petrolifero del Paese a Asaluyeh. Il greggio Wti che in mattinata perdeva terren ... ansa.it Caro carburanti ai massimi, il Governo valuta bonus e crediti d'imposta. Scontro politico su accise e tassazione extraprofitti. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-pensa-bonus-famiglie-basso-reddito-866086.htmlutm_medium=Social&utm_source= facebook Gli effetti della guerra e del caro carburanti ricadono anche sul settore della pesca. L'aumento sta diventando insostenibile, dicono i pescatori della marineria più importante dell'Adriatico. x.com