Si cambia dopo la sconfitta con il Termoli Via Possanzini in pole Lauro e Mosconi

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Termoli, la Maceratese ha deciso di esonerare l’allenatore Matteo Possanzini. La squadra, che ha subito 15 sconfitte in campionato, ha incassato 39 gol e segnato 35. Al momento, le principali candidature per la guida tecnica sono Lauro e Mosconi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

La Maceratese ha esonerato l’allenatore Matteo Possanzini all’indomani della pesante sconfitta interna con il Termoli, quindicesimo ko in campionato dove i biancorossi hanno incassato 39 gol realizzandone 35. Ma è soprattutto quanto visto nel match contro i molisani a preoccupare perché la partita è scivolata via senza quell’indispensabile reazione alla rete ospite. Una prestazione scialba, con una manovra lenta, con continui passaggi, rarissime verticalizzazioni e con pochi tiri ha spinto la tifoseria alla pesante contestazione arrivata dopo l’altra prova incolore di Ancona dove la squadra ha preso quattro gol. Nel finale della gara di ieri è partita la contestazione della tifoseria sia in tribuna sia in curva con i sostenitori che si sono riversati davanti agli spogliatoi per manifestare dissenso e delusioni per prestazioni incolori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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