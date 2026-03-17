Dopo la sconfitta contro il Termoli, la Maceratese ha deciso di esonerare l’allenatore Matteo Possanzini. La squadra, che ha subito 15 sconfitte in campionato, ha incassato 39 gol e segnato 35. Al momento, le principali candidature per la guida tecnica sono Lauro e Mosconi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

La Maceratese ha esonerato l’allenatore Matteo Possanzini all’indomani della pesante sconfitta interna con il Termoli, quindicesimo ko in campionato dove i biancorossi hanno incassato 39 gol realizzandone 35. Ma è soprattutto quanto visto nel match contro i molisani a preoccupare perché la partita è scivolata via senza quell’indispensabile reazione alla rete ospite. Una prestazione scialba, con una manovra lenta, con continui passaggi, rarissime verticalizzazioni e con pochi tiri ha spinto la tifoseria alla pesante contestazione arrivata dopo l’altra prova incolore di Ancona dove la squadra ha preso quattro gol. Nel finale della gara di ieri è partita la contestazione della tifoseria sia in tribuna sia in curva con i sostenitori che si sono riversati davanti agli spogliatoi per manifestare dissenso e delusioni per prestazioni incolori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si cambia dopo la sconfitta con il Termoli. Via Possanzini, in pole Lauro e Mosconi

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