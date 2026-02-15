Maceratese la ricetta di Possanzini | C’è da insistere con il bel gioco
Possanzini, allenatore della Maceratese, ha spiegato che per migliorare la squadra è fondamentale continuare a puntare sul bel gioco. Ha detto che bisogna mantenere la determinazione, anche dopo una prestazione deludente come quella di una settimana fa, perché solo così si otterranno i risultati sperati.
"Dobbiamo insistere, essere testardi perché con prove come quelle di sette giorni fa i risultati arriveranno". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, ricorda la prestazione con il Teramo, sebbene non abbia fruttato punti, per la gara di oggi contro L’Aquila, un’altra big del campionato sebbene i suoi risultati non siano all’altezza delle aspettative. "Contro le squadre di prima fascia – aggiunge – dobbiamo essere attenti, evitare errori perché contro il Teramo ne abbiamo fatti e la prima della classe ne ha approfittato. Ecco, dobbiamo ripetere quelle prestazioni eliminando gli sbagli che ne compromettono il risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Salvini: “Milan, i risultati sono importanti, ma il bel gioco anche. Magari con qualche acquisto …”
Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e tifoso del Milan, ha commentato l’attuale stagione dei rossoneri in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.
