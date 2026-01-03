Il nodo variante Aurelia, pur rappresentando un intervento importante, non rientra tra le opere finanziate da Autostrade. A Sarzana, il bilancio di previsione è stato approvato, ma il Pd mette in dubbio le celebrazioni della maggioranza di centrodestra, sottolineando la necessità di un’analisi più dettagliata e trasparente sulle reali priorità infrastrutturali.

Sarzana, 3 gennaio 2026 – Bilancio di previsione approvato? C’è poco da pavoneggiarsi, commenta il Pd di fronte alle affermazioni di sindaca e maggioranza di centrodestra. “Prima di tutto, sconsigliamo di usare l’argomento “basta fare un giro nei quartieri, a partire da Marinella” – scrive il Pd –: proprio a Marinella l’attenzione e la lungimiranza della giunta è ben rappresentata dalla carcassa della ex struttura della pubblica assistenza e dal “pasticciaccio brutto” della ex Colonia Olivetti, svenduta e abbandonata”, dopo aver esposto nell’atrio del comune il plastico dell’hotel a cinque stelle “a puro scopo elettoralistico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo variante Aurelia. “Non è tra le prime opere finanziate da Autostrade”

