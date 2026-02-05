Assicurazione auto in Campania i costi continuano ad aumentare
In Campania, i costi delle polizze Rc Auto continuano a salire. I dati del 2025 mostrano un aumento dei premi medi, con differenze importanti tra le province della regione. Gli automobilisti devono fare i conti con una spesa più alta per assicurare le proprie auto.
Tempo di lettura: 2 minuti I dati relativi al 2025 sui premi medi delle polizze Rc Auto in Campania fotografano una situazione di generale aumento dei costi per gli automobilisti, con differenze significative tra le varie province della regione. A livello regionale, il premio medio si attesta a 737,62 euro, con una variazione annua del +3,44% rispetto all’anno precedente. Un incremento che, seppur contenuto nella media complessiva, nasconde dinamiche territoriali molto diverse. Guardando alle singole province, Napoli si conferma la più cara, con un premio medio di 790,03 euro, ma sorprendentemente registra l’aumento percentuale più basso della regione: +2,51% su base annua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Rc auto, assicurazione più cara per oltre 85mila automobilisti in Lombardia. I costi provincia per provincia
L'inizio del 2025 porta una notizia importante per gli automobilisti lombardi: oltre 85.
La Campania cresce, ma i giovani continuano ad emigrare
La regione della Campania sta mostrando segnali di crescita economica, secondo i dati di Svimez.
