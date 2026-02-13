Progetto Sirio si cercano società sportive interessate | online l' avviso pubblico
Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per il progetto Sirio, che mira a migliorare la sicurezza e favorire l’integrazione sociale nel quartiere Sud-Est. La decisione deriva dal bisogno di coinvolgere società sportive per rafforzare le attività sul territorio e offrire spazi di aggregazione ai cittadini. L’avviso, disponibile sul sito comunale, invita le associazioni interessate a presentare le proprie candidature entro i prossimi giorni. Il progetto, presentato recentemente in Municipio, viene realizzato con il contributo di fondi cofinanziati.
A disposizione, complessivamente, risorse per 30mila euro, di cui 24mila destinati alla realizzazione delle proposte educative e sportive «Lo sport, come abbiamo sottolineato in tante occasioni, è lo strumento più immediato e democratico per riconoscersi in un gruppo di appartenenza e sentirsi parte di qualcosa che ci supera. Attraverso la pratica sportiva — sottolinea l’assessore Mario Dadati — ragazze e ragazzi possono allinearsi a valori condivisi, imparare a cooperare per raggiungere obiettivi comuni e accogliere le diversità che arricchiscono le potenzialità di ogni squadra. Lo sport educa alla solidarietà verso i propri compagni, stimola a migliorarsi per ambire a traguardi futuri, aiuta a costruire relazioni durature e a mettersi a disposizione della comunità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti discussi: Sicurezza urbana e promozione sociale, al via il progetto Sirio.
