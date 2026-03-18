Il tecnico del Nord Irlanda ha affermato che l’Italia si trova sotto pressione prima della partita di Bergamo, sottolineando le sfide che la squadra azzurra dovrà affrontare. La sfida tra le due nazionali si avvicina e le dichiarazioni mettono in evidenza lo stato d’animo della squadra italiana in vista dell’incontro. L’attenzione si concentra sulla situazione emotiva e sulla preparazione degli azzurri per questa importante sfida.

Il tecnico del Nord Irlanda, Michael O’Neill, ha delineato uno scenario in cui la nazionale italiana si trova sotto una pressione insostenibile prima dello scontro di Bergamo. La sfida per i play-off al Mondiale è fissata per il 26 marzo, con l’arena dell’Atalanta come teatro della contesa. Il vincitore accederà alla finale contro Galles o Bosnia Erzegovina il 31 marzo. O’Neill ha messo in luce una disparità netta nel livello dei calciatori disponibili: gli azzurri possono contare su giocatori di Serie A e Premier League, mentre la squadra nordirlandese attinge prevalentemente dalla Championship inglese e dai campionati minori. Nonostante questo divario qualitativo, l’allenatore ospite sostiene che il fattore psicologico giocherà un ruolo determinante, trasformando lo svantaggio numerico in una leva tattica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - O’Neill: Italia sotto pressione, Nord Irlanda sfida

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