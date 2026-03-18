Ondata di odio | rete iraniana colpisce sinagoghe in Europa

Un’ondata di odio si sta diffondendo tra le comunità ebraiche in Europa e Nord America, con attacchi fisici contro sinagoghe e scuole. La rete iraniana è stata identificata come responsabile di alcune azioni. Le aggressioni si sono verificate in diverse città, coinvolgendo strutture religiose e centri educativi ebraici. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza nelle zone interessate.

Un’ondata di odio organizzato sta colpendo le comunità ebraiche in Europa e Nord America, con attacchi fisici diretti contro sinagoghe e scuole. Dietro questi episodi c’è una rete coordinata che lega il regime iraniano a gruppi proxy come gli Ashab al Yamin, sfruttando la tensione sulla guerra per criminalizzare Israele. I dati confermano un pattern allarmante: esplosioni ad Amsterdam, aggressioni a Liegi, Rotterdam e Toronto, oltre a un tentativo fallito nel Michigan contro bambini in età prescolare. La narrazione dominante ha ribaltato la realtà, dipingendo l’Iran come vittima dell’aggressione sionista, ignorando i documenti sull’uranio arricchito e le dichiarazioni delle Guardie della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ondata di odio: rete iraniana colpisce sinagoghe in Europa Articoli correlati Tempesta colpisce il Regno Unito mentre l’ondata di freddo si diffonde in tutta EuropaIl sistema di bassa pressione, denominato Tempesta Goretti, ha colpito durante la notte le Isole Scilly, con raffiche di vento fino a 159 km/h... Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com Tutti gli aggiornamenti su Ondata di odio rete iraniana colpisce... Discussioni sull' argomento 8 marzo, Gribaudo (Pd): Quella volta che Salvini scatenò un'onda d'odio social contro di me; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 16 marzo 2026 - Moked; IRAN - Arresti di giovani bahá'í; Operazioni di polizia in Tunisia contro la Global Sumud Flotilla. Ondata di truffe in città. Due raggiri vanno a segnoOltre al trucco del finto incidente usato quello del falso dipendente del tribunale. Il sindaco mette in guardia: Facciamo rete, parliamo di questi episodi. Un’ondata di truffe. Proprio quando Siena ... lanazione.it L'azienda rassicura partner e clienti dopo l'ondata di maltempo: garantite consegne e spedizioni online. Il ringraziamento ai soccorritori: "Supporto determinante nelle fasi difficili". - facebook.com facebook #TG2000 - #Iran, nuova ondata di attacchi sul Paese nel giorno dei funerali di #Larijani e #Soleimani #18marzo #TV2000 #Israele x.com