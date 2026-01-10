Tempesta colpisce il Regno Unito mentre l’ondata di freddo si diffonde in tutta Europa
Una tempesta ha interessato il Regno Unito, causando interruzioni in molte aree del sud dell’Inghilterra, dove migliaia di abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza energia elettrica. L’evento meteorologico, accompagnato da venti intensi, pioggia e neve, si collega a un’ondata di freddo che si sta diffondendo in tutta Europa, influenzando i trasporti e le condizioni climatiche della regione.
Migliaia di case e attività commerciali in tutto il sud dell’Inghilterra sono rimaste senza elettricità venerdì, e i residenti hanno dovuto affrontare diffusi ritardi negli spostamenti dopo che una tempesta si è abbattuta al largo dell’Atlantico, portando forti venti, pioggia e neve nella regione. Il sistema di bassa pressione, denominato Tempesta Goretti, ha colpito durante la notte le Isole Scilly, con raffiche di vento fino a 159 kmh registrate nell’arcipelago al largo della punta sud-occidentale dell’Inghilterra. Funzionari del governo locale hanno riferito di strade bloccate, edifici instabili e interruzioni di corrente che hanno lasciato alcune persone senza acqua. 🔗 Leggi su Lapresse.it
