Una tempesta ha interessato il Regno Unito, causando interruzioni in molte aree del sud dell’Inghilterra, dove migliaia di abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza energia elettrica. L’evento meteorologico, accompagnato da venti intensi, pioggia e neve, si collega a un’ondata di freddo che si sta diffondendo in tutta Europa, influenzando i trasporti e le condizioni climatiche della regione.

Migliaia di case e attività commerciali in tutto il sud dell’Inghilterra sono rimaste senza elettricità venerdì, e i residenti hanno dovuto affrontare diffusi ritardi negli spostamenti dopo che una tempesta si è abbattuta al largo dell’Atlantico, portando forti venti, pioggia e neve nella regione. Il sistema di bassa pressione, denominato Tempesta Goretti, ha colpito durante la notte le Isole Scilly, con raffiche di vento fino a 159 kmh registrate nell’arcipelago al largo della punta sud-occidentale dell’Inghilterra. Funzionari del governo locale hanno riferito di strade bloccate, edifici instabili e interruzioni di corrente che hanno lasciato alcune persone senza acqua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tempesta colpisce il Regno Unito mentre l’ondata di freddo si diffonde in tutta Europa

