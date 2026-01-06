Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna | fermato a Desenzano il presunto killer

È stato fermato a Desenzano il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna il 5 gennaio. La fuga dell’individuo si è conclusa oltre cento chilometri di distanza, sulle rive del lago di Garda. Le autorità hanno identificato e catturato il presunto colpevole, ponendo fine a un’indagine che ha coinvolto diverse forze di polizia.

Si chiude a oltre cento chilometri di distanza, sulle rive del lago di Garda, la fuga dell'uomo ritenuto responsabile dell' omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato a morte nella serata del 5 gennaio nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna. Dopo ore di ricerche serrate, la polizia ha fermato nel Bresciano Marin Jelenik, 36enne di nazionalità croata, indicato come il presunto killer. Il fermo è avvenuto in serata a Desenzano del Garda, dove l'uomo sarebbe arrivato utilizzando mezzi pubblici, dopo un passaggio a Milano. Al momento del blocco, davanti alla stazione ferroviaria, Jelenik era senza documenti e in stato confusionale, ma non avrebbe opposto resistenza agli agenti della polizia di Stato.

