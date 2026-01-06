Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio il presunto killer fermato a Desenzano del Garda

È stato fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenik, 36 anni, ritenuto il responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio della stazione di Bologna. La Polizia di Stato ha arrestato il sospetto, un cittadino croato, in seguito alle indagini che hanno ricostruito l’accaduto. L’indagine prosegue per chiarire le motivazioni e le circostanze del tragico episodio.

E' Marin Jelenik, il croato di 36 anni, l'uomo fermato dalla Polizia di Stato, nel Bresciano e ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'uomo, che al momento del fermo si trovava davanti alla stazione ferroviaria, era senza.

