Oltre 200 italiani in fuga dal Bahrein tramite autobus messi a disposizione dall’ambasciata

Oltre 200 italiani sono stati fatti partire dal Bahrein con autobus messi a disposizione dall’ambasciata. Negli ultimi giorni, gli attacchi nella regione sono diminuiti, ma la tensione tra gli abitanti dell’isola resta alta. La situazione continua a mantenere un certo livello di instabilità, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

Negli ultimi giorni gli attacchi in Bahrein si sono affievoliti ma non si sono fermati, lasciando viva una certa tensione tra gli abitanti dell’isola. Tra loro, ancora molti italiani, che si trovano in Bahrein per lo più per lavorare nel settore privato con grandi aziende straniere o come liberi professionisti. Sono più di 500 i residenti permanenti, circa un centinaio quelli temporanei. Duecento, di cui la maggior parte lavoratori che si trovavano temporaneamente in Bahrein, hanno fatto rientro in Italia o sono usciti dal Paese, grazie a dei trasporti via terra. L’ Ambasciata d’Italia in Bahrein, ha infatti messo a disposizione dei pullman che sono partiti dalla sede dell’ambasciata. 🔗 Leggi su Open.online

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