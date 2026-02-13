Tentato furto in una casa Ladri messi in fuga dal sistema d’allarme

Via Togliatti, una delle strade che offrono viste sul mare a Follonica, è stata teatro di un tentato furto questa notte. Due uomini sono entrati nell’abitazione, ma sono stati messi in fuga dall’allarme scattato improvvisamente, facendo perdere le loro tracce. I residenti hanno sentito il forte suono e hanno chiamato subito la polizia, che ha avviato le ricerche senza esito.

Via Togliatti, una delle vie che offrono, da ammirare, grandi spazi verso il mare, la prima a destra per chi sale in auto da Follonica, con una abitazione che è diventata all'improvviso facile preda per i ladri ma messi in fuga dal sistema di allarme. La proprietaria, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando ormai il buio avvolgeva la zona, aveva lasciato l'appartamento per ragioni familiari ed aveva inserito l'allarme. Improvvisamente il sibilo di questo strumento ha interrotto l'attività che stavano svolgendo i malviventi e la proprietaria è rientrata rapidamente nella abitazione. I malviventi erano entrati nell'alloggio passando da una finestra laterale, danneggiandola, ma il sistema entrato in funzione, li ha costretti a lasciare di gran corsa l'appartamento.