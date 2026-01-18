Tentato furto in una villetta a Cava | ladri messi in fuga dal proprietario

Nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni si è verificato un tentato furto in una villetta privata. La presenza del proprietario ha messo in fuga i malintenzionati, impedendo loro di portare a termine il furto. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente alla sicurezza delle abitazioni nella zona.

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove una banda di ladri ha tentato un furto in un’abitazione privata, ma è stata costretta a fuggire dopo essere stata sorpresa dal proprietario di casa. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19 tra via Abbro e via Guariglia, quando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Tentato furto in villa a Quarto: ladri messi in fuga dal proprietario

Leggi anche: Tentato furto a Caggiano, mentre il proprietario dorme: ladri messi in fuga da Sicuritalia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ladro di etnia rom morto dopo tentato furto, il cugino: “Stava solo lavorando” No. Stava commettendo un reato. Definire “lavoro” l’introduzione in casa altrui, una rapina e un’aggressione è inaccettabile. Jonathan si è difeso perché è stato aggredito feroce - facebook.com facebook

Tentato furto in un’abitazione a Matera, arrestato un 65enne. In auto e in casa trovati attrezzi da scasso e cocaina x.com